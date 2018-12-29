Park halindeki otomobil küle döndü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde park halindeki bir otomobil küle döndü.

Olay Hürriyet Mahallesi Orta Sokağı üzerinde meydana geldi. Faik Döşlü (45), 16 VF 630 plakalı otomobilini evinin önüne park edip evine çıktı. Park halindeki otomobilde sabaha karşı saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Arabanın yandığını farkeden Faik Döşlü'nün komşuları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler alev alev yanan otomobile müdahale etti. Gece yarısı mahallede paniğe sebep olan otomobil yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye araçtaki yangının çıkış sebebini araştırıyor.