İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Park halindeki otomobil küle döndü

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde park halindeki bir otomobil küle döndü.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde park halindeki bir otomobil küle döndü.


Olay Hürriyet Mahallesi Orta Sokağı üzerinde meydana geldi. Faik Döşlü (45), 16 VF 630 plakalı otomobilini evinin önüne park edip evine çıktı. Park halindeki otomobilde sabaha karşı saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Arabanın yandığını farkeden Faik Döşlü'nün komşuları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler alev alev yanan otomobile müdahale etti. Gece yarısı mahallede paniğe sebep olan otomobil yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye araçtaki yangının çıkış sebebini araştırıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.