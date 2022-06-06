Park halindeki taksiye ve polis aracına çarpan sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı

Bursa'da park halindeki ticari taksiye ve polis aracına çarpan sürücünün yakalandıktan sonra yapılan alkol testinde alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G. (24) idaresindeki 16 SSZ 07 plakalı otomobil park halinde bulunan ticari taksiye daha sonra ise polis aracına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlarda hasar meydana gelirken yaralanan olmadı. A.G. polis ekipleri tarafından yakalanarak alkol testi yapıldı. A.G.'nin 1.49 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.