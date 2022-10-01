Bursa'da hafif ticari bir araç park halindeyken alev alev yandı. Vatandaşların aracı söndürmeye çalışma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki hafif ticari araç elektrik kontağı yüzünden motor kısmından bir anda alev aldı. Alevler kısa sürede büyürken çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Vatandaşlar alev topuna dönen hafif ticari aracı söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri köpük sıkarak aracı söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken yaralanan kimse olmadı. Vatandaşların aracı söndürmeye çalışma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.