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Park ve bahçelerde tedbir üst seviyede

Osmangazi Belediyesi, ilçe genelindeki park ve bahçelerde pandemi sürecinde başlattığı bakım ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Osmangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı park ve bahçelerde korona virüse karşı düzenli olarak temizlik ve bakım çalışması yapıyor. İlk vakanın görüldüğü 13 Mart tarihinden itibaren yoğun mesâi harcayan belediye ekipleri, 136 mahalledeki 663 parkta toplam 1 milyon 613 bin 533 metrekare yeşil alanda periyodik sulama ile bakım çalışması gerçekleştiriyor. Belediye ekipleri, park ve bahçelerde düzenli olarak çim biçme, ağaç budamanın yanı sıra çeşitli bitki ve ağaçların bakımını yapıyor. Parklardaki oturma gruplarını da dezenfekte eden ekipler, sosyal mesafenin korunmasına yönelik uyarılarda bulunuyor.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vatandaşların park ve bahçelerde rahat bir şekilde vakit geçirmeleri için tedbiri elden bırakmadıklarını belirterek, “Belediye olarak bu noktaları düzenli olarak dezenfekte ederken, bakım ve onarımlarını da üstleniyoruz. Vatandaşlarımız, tedbiri bir an olsun elden bırakmasınlar. Açık alanlarda da sosyal mesafe, maske ve temizlik kuralına harfiyen uyalım” dedi.

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