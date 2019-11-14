Parkinson tedavisinde beyin pili yöntemi

Dr. Hakan Seçkin, parkinson tedavisinde beyin pili yöntemiyle başarılı sonuçlar elde edildiğini söyledi.

Parkinson hastalığı beyinde dopamin adını verdiğimiz bir maddenin eksilmesiyle ortaya çıktığını ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Dr. Hakan Seçkin, "Genellikle ilen yaşlarda ortaya çıkar ve başlangıç belirtisi elde veya bir vücut yarısında titremedir. Hastada eşlik eden bir duruş bozukluğu olarak öne eğik durma ya da yürürken kolunu sallamama görülebilir. Bir diğer belirti hareketlerde yavaşlama olmasıdır. Hasta günlük işlerini yaparken zorlanır. Yemek yerken, bir tarafa dönerken, yavaşlama söz konusudur ve bunlar güçlükle yapılır. Hastada kas sertliği mevcuttur. Hastalar küçük harflerle ve okunaksız yazarlar. Nöroloji uzmanları hastalığın başlangıçtaki tıbbı tedavisini uygular. Bu hastalıkta esas sorun beyindeki bir maddenin eksikliği olduğu için hastalar ilaç tedavisine iyi cevap verirler ve pek çok hastayı ilaç tedavisi ile özellikle hastalığın başlangıcında tedavi etmek mümkündür. Hastalık ilerlediğinde ve ilaçlara yanıt alınamaz ise veya ilaçların hastanın gündelik yaşamını olumsuz etkileyen yan etkileri ortaya çıktığında cerrahi tedavi devreye girer" dedi.

Cerrahı tedavi için uygun olduğu düşünülerek sevk edilen hastalar nöroloji ve psikiyatri uzmanları ile beraber değerlendirildiğini belirten Seçkin, "Hastanın ameliyat öncesi hastalık durumu çeşitli ölçeklerle puanlanır ve video çekimleri ile kayıt altına alınır. Parkinson hastalığında cerrahi için genelde teşhisi kesinleşmiş, hastalık yaşı 5-7 yıl arası olan ve belirgin engelleyici psikiyatrik sorunu olmayan hastalar seçilir. Hastalar tıbbi tedaviye yanıt vermiyor iseler veya tedavi edici dozlarda motor veya psikiyatrik yan etkiler ortaya çıkıyor ise bu hastalar cerrahiye adaydır. Cerrahi için hastanın genel durumuna ve eşlik eden hastalıkların olup olmamasına da dikkat etmek gerekir" diye konuştu.

Genel anestezi altında uyutulan ve göğüs bölgesinde cilt altına ileri teknoloji ürünü olan bir pil yerleştirilerek beyin içine yerleştirilmiş olan elektrotlara bağlandığına dikkat çeken Seçkin, "Bu cerrahi işlemden sonra özellikle hastaları ileri derecede rahatsız eden eden titreme, kasılma, hareketlerde yavaşlama, istemsiz hareketler gibi bulgular önemli ölçüde kontrol altına alınmaktadır" dedi.