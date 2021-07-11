Parklar bahçeler hazır; Haydi spora

Pazar sabahı güne Hüdavendigar Kent Parkı'nda vatandaşlarla birlikte spor yaparak başlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kent merkezinde vatandaşların huzur ve güven içinde spor yapabilecekleri alanlar oluşturduklarını hatırlatarak, herkesi spor yapmaya davet etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, pazar sabahının ilk saatlerinde işadamları, esnaflar ve vatandaşlardan oluşan grupla Hüdavendigar Kent Parkı'nda spor yaptı. Parkı çevreleyen parkurda yürüyüşle başlayan ardından hafif koşu ile devam eden spor etkinliği Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Hizmet Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde görevli spor eğitmeni nezaretinde yapılan açma germe hareketleriyle son buldu.

Açık havada spor etkinlikleri için Bursa'nın çok iyi bir altyapıya sahip olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Hüdavendigar Kent Parkımız, yeni açtığımız Vakıf Bera Kent Parkı'mız, hazırlıkları devam eden Gökdere Millet Bahçemiz, Altıparmak'taki millet bahçemiz, Kültürparkımız, Botanik Parkımız, Nilüfer Deresi devamında düzenlenen alanları ve birçok yerde spor yapmak mümkün. Ben özellikle bütün Bursalı hemşerilerimize çağrıda bulunuyorum. Spor etkinliklerine katılsınlar, muhakkak suretle yürüyüş yapsınlar. En azından hafta sonları bile yapabilsek kardır diye düşündüm. Tabii biz bütün alanları Büyükşehir Belediyesi olarak hazırlanmaya çalışıyoruz. Temizlik ekibi, güvenlik ekibi yine park bahçe bakımları ile alakalı ciddi bir ekip çalışması var. Sağlıklı yaşam için spor önemli ve değerli. Tüm hemşehrilerimizi spor yapmaya davet ediyorum” dedi.