Parkora'da alışveriş çılgınlığı

Defileler, çekilişler, canlı dj performansı ve ünlülerin yer aldığı alışveriş sokağına, misafirler akın etti. Birbirinden farlı ürünü bir arada bulan alışveriş severler, alışveriş çılgınlığı yaşadı. Saç tokasından ayakkabıya, paltodan yiyeceklere kadar birçok standın bulunduğu sokakta düzenlenen defile ise büyük beğeni topladı. Her yaş grubundan herkesin geldiği festivalin kendilerini mutlu ettiğini belirten Parkora Genel Müdürü Sinan Ödemiş, “Bursalıların yoğun bir ilgisiyle karşılaştık. Yaklaşık 70'e yakın standımız bulunuyor. Gün içerisinde çekilişlerimiz ve seminerlerimiz yer alıyor. Bu ilgiyi gördükten sonra önümüz yılda buna benzer 3-4 tane festivale imza atacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Parkora Bursa'nın en yeni yaşam ve eğlence merkezi olduğuna dikkat çeken Ödemiş, “Yaklaşık 28 bin metrekare kiralanabilir alanı bulunmaktadır. Proje alanı olarak da 55 bin metrekare alan üzerine kurulmuştur. Şehrin merkezinde ve içerisinde daha çok sosyal alanları, kafe, restoran, sinema, çocuk oyun alanı, performans merkezi ve hizmet noktalarından oluşan bir komplekstir. Kapılarını yeni açmasına rağmen bundan sonraki süreçte adını daha çok kampanya, etkinlik ve festivallerle duyurmayı hedefliyor” diye konuştu.

Diğer alışveriş merkezlerinden farklı bir konsepte sahip sıra dışı bir yaşam merkezi olarak hizmet verdiklerini belirten Ödemiş, “Ağırlıklı olarak açık alanlarımız fazla. İçerisinde daha çok Türk ve dünya mutfaklarının yer aldığı kafe-restoranlar ve eğlence mekanlarıyla dikkat çekmektedir. İçerisinde bulunan markalar ise Türkiye ve dünyanın seçkin firmalarından oluşmaktadır” dedi.