Parkur AVM birinci yıl kutlamaları sürüyor

Bursa'nın yeni nesil eğlence, yaşam ve alışveriş merkezi Parkur AVM, birinci yıl coşkusuna ortak olan misafirler sürpriz dolu anlara da şahit oluyor. Türkiye'nin en gelişmiş oyun eğlence merkezi Zeplinx'i bünyesinde barındıran Parkur AVM, çocukların vazgeçilmezi olurken, 24 Kasım 2022 Perşembe günü 18:15-19:45 saatlerinde Trio, 19:45-20:45'de ise Bubble Show ile ailelerde eğlence dolu anlar yaşayacak.