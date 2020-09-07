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“Parmak çocuk” hayatını kaybetti

BURSA (İHA) – Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki “parmak çocuk” İlker Bayrak hayatını kaybetti.

BURSA (İHA) – Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki “parmak çocuk” İlker Bayrak hayatını kaybetti. “Parmak çocuk” İlker'in ölümü sevenlerini hüzne boğdu.


Milyonda bir görülen ve Türkiye'de 2 kişide bulunan kemik deformasyonu hastalığına yakalanan 15 yaşındaki “parmak çocuk” İlker Bayrak evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle nefes almamaya başladı. Bayrak, ailesi tarafından hemen İnegöl Devlet Hastanesine getirildi. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen İlker Bayrak hayatını kaybetti.


Boyu 65 santim, ağırlığı ise 4,5 kilogram olan İlker Bayrak'ın ölümü, ailesini, yakınlarını ve tüm ilçeyi hüzne boğdu. Parmak çocuk İlker Bayrak'tan geriye ise yıllar önce çekilen görüntüleri kaldı.

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