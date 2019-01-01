Pars: "Emekliler enflasyona yenik düştü"

Emeklilerin hak arama mücadelesini her zeminde kararlılıkla sürdürdüklerini belirten TÜED Nilüfer Şube Başkanı Kenan Pars, enflasyonun çift haneli rakamlara dayanmasıyla, emekli maaşlarının açlık sınırının çok altına gerilediğine dikkat çekti. Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücret zammının açlık sınırının altında olmasına rağmen çalışan kesimin bir nebze de olsa nefes alabileceğini, ancak aynı hassasiyetin emekliler için gösterilmediğini söyleyen Pars, “Enflasyon tahmininde bulunan bütün kurum ve kuruluşların tahminlerinin misliyle aşan bir rakam ortaya koyan TÜİK'in, bu rakamları hangi ülkenin çarşı pazarından topladığı bizler için merak konusu olmuştur. Zira emeklimiz mahallesinin pazarında, bakkalında, kasabında farklı bir enflasyon gerçeğiyle karşılaşmaktadır. Emekli maaşları enflasyona yenik düşmeye devam ediyor. Türkiye'de 12,5 milyon, Bursa'da ise 550 bini geçen emeklimizin enflasyon altında ezilen maaşları hükumeti harekete geçirmeye yetmiyor. Emekliler ay sonunu zor getiriyor. Kasım 2018 verileriyle 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenmesi için gereken gıda harcama tutarı, Türk-İş'e göre, bin 942 TL, Memur-Sen'e göre 2 bin 224 TL, Kamu-Sen'e göre 2 bin 437 TL. Bunun içine giyim, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık gibi benzeri zorunlu ihtiyaçlarda girince tutar 6 bin TL'nin üzerine çıkıyor. Yani emeklimizin yüzde 85'i bırakın yoksulluğu açlıkla mücadele ediyor" dedi.

Asgari ücrete yüzde 26 oranında zam yapıldığını ve 2 bin 20 TL olduğunu, emekli maaşlarının ise yerinde saydığını belirten Pars, “Emekli maaşlarının enflasyon altında daha fazla ezilmesini istemiyoruz. Asgari ücrete yapılan zam oranında emeklilerimize de yüzde 26-yüzde 30 oranında zam yapılmasını talep ediyoruz. Defalarca ifade ettiğimiz gibi, bu enflasyon hesaplama sepeti emeklilerimizin yaşam gerçeğini yansıtmamaktadır. Biz SKK ve Bağ-Kur emeklilerine 6 ayda bir yapılan enflasyon zamlarını doğru bulmuyoruz. Bu sistem emekliyi koruyan bir düzenleme değil. Bir defa enflasyonun hesaplanma biçiminde hata var. Pinpon topuyla hesaplanan enflasyonun emekliye ne faydası olabilir? Biz markette bir sepeti kaç liraya doldurduğumuza bakarız. Hayatımıza girmeyen malzemeyle hesaplanan enflasyona ve onun üzerinden yapılan zamlara karşıyız. Emekliler bir an önce enflasyon paketinden çıkartılmalıdır. Bütün emeklilere kamu sözleşmesinde yer alan zam artışları yansıtılmalıdır ve emeklilere sendikal hakkı verilmelidir. Herkes bir gün emekli olacak" diye konuştu.