PAŞADER iş insanlarını buluşturdu

Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası önderliğinde gerçekleştirilen iftara, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tekin Uzkınay ile birlikte çok sayıda iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Hemşerilerinin ramazanını kutlayarak sözlerine başlayan Mustafakemalpaşalılar Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kıvanç Atmaca, “Mustafakemalpaşa'dan Bursa'ya, Türkiye'ye hatta tüm Dünya'ya değer katan iş insanlarımızla Mustafakemalpaşa'da iş dünyasına yön verenleri bir araya getirmek istedik. Hem işlerimizi geliştirelim hem de Mustafakemalpaşa'mızı geliştirmek adına adımlar atalım. Bu mübarek günlerde hayırlara vesile olmasını arzuladığımız bu özel gecemizin asıl büyük mimarı Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tekin Uzkınay ve yönetim kurulu üyeleridir. Katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ederim” dedi.

Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tekin Uzkınay, “Bu mübarek akşamda olmanın eşsiz lezzetini aynı sofrada buluşmanın manevi kıvancını yaşıyoruz. Derneğimizin kuruluşundan bugüne emeği geçen dernek üyelerine teşekkür ederim. Derneğimizin vizyonunda ilçemizin kültürel yapısını korumak, başta Bursa olmak üzere dünyanın pek çok yerine dağılmış olan hemşehrilerimizin bilincini geliştirmek adına tüm Mustafakemalpaşa üzerinde birleştirici rol üstleniyor. Yapmış olduğumuz tüm çalışmalar gelecek nesillere yaşanabilir bir ilçe bırakabilmek içindir ” dedi.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Mustafakemalpaşa büyüklüğüyle, insanımızın güzelliyle ve değerleriyle ön plana çıkıyor. Derneğimizin ilçemiz için yaptığı çalışmaları takdir ediyorum. İlçe Belediye Başkanı olarak önceliğimiz yatırım ve istihdam. Turizm konusunda ileri adımlar atıyoruz. El birliğiyle güzel ilçemizi kalkındırmaya ve geliştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Aynı zamanda Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tekin Uzkınay'ın doğum günü olması sebebi ile sürpriz bir kutlamanın da yapıldığı iftar programı renkli görüntülere sahne oldu.