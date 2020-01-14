İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pastahane fareleri polisten kaçamadı

Bursa’da bir pastahaneye dadanan hırsızlar, dükkandan çıkamadan polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Bursa'da bir pastahaneye dadanan hırsızlar, dükkandan çıkamadan polis tarafından kıskıvrak yakalandı.


Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pastahanenin kapanmasını fırsat bilen 3 çocuk etrafı kolaçan ettikten sonra 2'si, pastahanenin depo kısmındaki havalandırma camını açarak içeri girdi. Çocukları gören bir vatandaşın polise haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin geldiğini gören gözcü, içerideki arkadaşlarına haber vermeden olay yerinden kaçtı. Pastahanenin çevresini inceleyen polis ekipleri, havalandırma camlarının açık olduğunu fark edince içeriyi kontrol etti. Kasanın bulunduğu kısmın dağınık olduğunu gören ekipler, pastahanenin alt katındaki depoya indi. Soyunma odasında saklanmaya çalışan 2 kişi, yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların pastahaneye girmeleri, kasadaki paraları almaları ve polis tarafından yakalanmaları ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.


Aynı hırsızların belli aralıklarla 4 kez daha pastahaneye girdiğini ifade eden işletme sahibi Ufuk Kırçiler, "Sağ olsun arkadaşlar haftada bir dükkana giriyor. Biz kapatıyoruz, onlar bizim eksiğimizi bizden daha iyi biliyorlar. Bize de bunu gösteriyorlar. İlk girdiklerinde 5-6 bin lira para aldılar. Ondan sonra sürekli girdiler. En sonunda yakalanıp taktılar kelepçeyi götürdüler. Sokaktaki küçük pencereden girdiler. Ama onlar için fark etmiyor. Daha önce kapının üstünden atladılar. Alarm sistemi ve kamera sistemini kurunca bu sefer alt kısımdaki pencereden girdiler" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.