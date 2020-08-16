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Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, hareket halindeki bir kamyonetin arkasına tutunarak, patenle kayan iki gencin tehlikeli yolculuğu kameraya böyle yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hareket halindeki bir kamyonetin arkasına tutunarak, patenle kayan iki gencin tehlikeli yolculuğu kameraya böyle yansıdı.


Adnan menderes caddesinde kaydedilen görüntülerde iki genç kamyonetin arkasına tutunarak kayarken o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, patenli gençlerin metrelerce kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yaptığı görülüyor. O anlara şahit olanlar ise gözlerine inanamadı. Tehlikeli yolculuğun farkında olmayan gençler bir süre sonra kamyonetle birlikte gözlerden kayboldular. Geriye ise bu görüntüler kaldı.

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