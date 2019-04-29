İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Patlamada ağır yaralanan kadın işçi hayatını kaybetti

Bursa’da geçtiğimiz günlerde bir atölyede meydana gelen patlamada ağır yaralanan kadın işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'da geçtiğimiz günlerde bir atölyede meydana gelen patlamada ağır yaralanan kadın işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Yıldırım Otosansit bölgesinde bulunan bir atölyede geçtiğimiz günlerde patlama meydana gelirken, 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise ağır yaralandı. Yaralılardan Şura Şensoy kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Böylece patlamada ölenlerin sayısı üçe yükselmiş oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.