Patlamada ağır yaralanan kadın işçi hayatını kaybetti

Bursa’da geçtiğimiz günlerde bir atölyede meydana gelen patlamada ağır yaralanan kadın işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bursa'da geçtiğimiz günlerde bir atölyede meydana gelen patlamada ağır yaralanan kadın işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Yıldırım Otosansit bölgesinde bulunan bir atölyede geçtiğimiz günlerde patlama meydana gelirken, 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise ağır yaralandı. Yaralılardan Şura Şensoy kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Böylece patlamada ölenlerin sayısı üçe yükselmiş oldu.