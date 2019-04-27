Patlamada hayatını kaybeden iş yeri sahibi toprağa verildi

Bursa'da dinamit uzmanlığı üzerine çalışan fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden İsmail Kasap son yolculuğuna uğurlandı.

Dün Otosansit Sanayi Sitesi'nde dinamit üretimi yapan bir iş yerinde patlama oldu. Üretim yapıldığı esnada dinamitlerin birden infilak etmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan iş yeri sahibi İsmail Kasap ve işçilerden Ferhat Göral kurtarılamadı. Yaralılar Şura Şensoy, Serdar Sağdıç ve Bilal Özden'in ise tedavisi sürüyor.

Hayatını kaybedenlerden İsmail Kasap'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından Yıldırım Sıracevizler Camii'ne getirildi. Kasap, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Erdoğanköy Mezarlığı'na defnedildi. Kasap'ın dağcı ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Cenazeye çok sayıda kişi katıldı.