Patlamanın ardından alev topuna döndü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 4 katlı bir binanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Patlamaların yaşandığı dairedeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 22.00 sıralarında Endüstri Meslek Lisesi'nin arka sokağında bulunan 4 katlı bir apartmanın en üst katındaki daireden alevler yükseldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüyerek tüm daireyi sardı. Patlamaların da yaşandığı dairenin camları alevlerin etkisiyle kırılırken, alevler camlardan dışarıya taştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süren çalışmaları sonucu alevler kontrol altına alınırken, daire kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dairenin kullanılmadığı öğrenildi.