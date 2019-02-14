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Patronunun odasında intihar etti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir firmada pazarlama sorumlusu olarak çalışan şahıs, patronunun odasında silahla intihar etti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir firmada pazarlama sorumlusu olarak çalışan şahıs, patronunun odasında silahla intihar etti.


Olay sabah saatlerinde Ağaç İşleri Sanayi Sitesi 24. Sokak'ta bulunan bir mobilya firmasında meydana geldi. Sabah işe gelen pazarlama sorumlusu Murat S, iddiaya göre, eline aldığı silahla patronunun odasına gitti. Sanatçı, yanındaki silahla odanın içerisinde kafasına bir el ateş etti. Firmada bulunan diğer işçiler, silah sesi üzerine odaya girdiklerinde, Murat S'yi kanlar içerisinde yerde yatar vaziyette buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Ağır yaralı şahıs, kaldırıldığı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.


Murat S'nin eşi hayat arkadaşının ölüm haberini duyunca sinir krizi geçirdi. Genç kadını arkadaşları ve ailesi teskin etmeye çalıştı. Olay sonrası polis ekipleri iş yerinde incelemelerde bulundu. Emniyet ekipleri intiharın sebebini araştırıyor. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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