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Pazar yerleriyle ilgili önemli karar

Korona virüs tedbirleri kapsamında önlemler devam ederken daha önce mahalle ve semt pazarlarında giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye gibi ihtiyaç malzemelerinin satışının geçici süreliğine kısıtlanmasına ilişkin alınan karar, 11 Mayıs’tan itibaren geçerli olmak üzere kaldırıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında önlemler devam ederken daha önce mahalle ve semt pazarlarında giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye gibi ihtiyaç malzemelerinin satışının geçici süreliğine kısıtlanmasına ilişkin alınan karar, 11 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere kaldırıldı. İnegöl'de semt pazarında yoğunluğun bir kademe daha arttığı gözlendi.


Korona virüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde 23 il ve Zonguldak'ta 48 saat süren sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Pazartesi günü vatandaşlar normal hayatlarına devam ederken ihtiyaçlarını karşılamak için semt pazarına akın etti. Daha önce mahalle ve semt pazarlarında; giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye gibi ihtiyaç malzemelerinin satışının geçici süreliğine kısıtlanmasına ilişkin alınan karar, 11 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere kaldırıldı. İnegöl'de pazartesi günü kurulan pazar alanında yasağın kaldırılmasıyla hareketliliğin arttığı görüldü. Zabıta ekipleri pazar alanına gelen vatandaşlara maske dağıtırken, alışverişe gelenleri sosyal mesafe konusunda uyardı.

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