Pazarcılar sosyete pazarının hafta içine alınmasını istemiyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde pazar günleri kurulan sosyete pazarının hafta içine alınmak istenmesine pazarcılar tepki gösterdi.

Mudanya'da pazar günleri kurulan sosyete pazarı Mudanya Belediyesi tarafından ilçede hafta sonu trafik yoğunluğunın azaltılması için perşembe gününe alınmak isteniyor. Bu durum pazarcıları ise memnun etmedi. Pazarda imza kampanyası başlatan pazarcılar, 'Hayri başkan esnafın ekmeği ile oynama', 'halkçılık buysa biz halkçı değiliz', 'sorun trafikse yol yap' yazılı pankartlar asarak duruma tepki gösterdi.

Pazar Esnafı Başkanı Ergin Korkut, "Mudanya'da pazar günleri kurulan pazar tüm Bursa halkına hizmet ediyor. İstanbul'dan dahi buraya alışveriş yapmaya gelenler var. Bursa bir işçi şehri. Burada herkes dünya markası ürünleri ucuza alabildiği, stres attığı yegane yer. Trafiği bahane ederek gününü ben yaptım oldu bittiği mantığıyla perşembeye almaya çalışmasındaki amaç pazarın bitirilmeye çalışmasıdır. Çünkü bu pazara hafta arası kimsenin gelmeyeceğini çok iyi biliyorlar. Buraya gelen esnafın yarısı perşembe günü Beşevler'e, diğer yarısı da İnegöl'e gidiyor. Ramazan ayına giriyoruz, önümüz bayram. Bu neyin telaşı pazar yerle bir edilmeye çalışılıyor. Trafik sıkışıyormuş, yaz geldi Erdek, Ayvalık, Kuşadası, Alanya, İstanbul, Kilyos ve kışın Uludağ hangisinin trafiği açık" dedi.