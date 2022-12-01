Pazarda en az onun fiyatı arttı

Bu yıl kestane bolluğu sebebiyle fiyatlar aynı kalınca tüketicinin yüzü güldü.

Geçtiğimiz yıl en son 60 liradan satılan kestane yeni sezonda 70 liradan tezgahtaki yerini aldı. Pazardaki bir çok üründe fiyatlar yüzde yüzleri bulan oranda artarken bu yıl yeni sezonda fiyatı en az artan ürün kestane oldu. Kestane geçen yıl pazar tezgahlarında en son 60 liradan satılmıştı. Bu yıl yeni ürünlerin toplanmasıyla birlikte kestane tezgahlarda 70 liradan satılmaya başladı.

Gıda ürünlerindeki artıştan bu yıl en az etkilenen ürün ise kestane oldu. Kış aylarında bolca tüketilen kestane tezgahta kilosu 50 ila 70 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

Bursa'nın tarihi Tuzpazarı'nda tezgah açan Kemal Ayaz, "Yeni sezonda fiyatı en az artan ürün kestane. Uzun süredir kestane satıyorum. Geçtiğimiz sezon en son 60 liradan satışı yapmıştık. Yeni ürünler geldi. Biz de satmaya başladık. Geçen sezon 60 liradan sattığımız kestane yeni sezonda 70 liradan satıyoruz. Çok küçük bir artış var. Vatandaşlar kış mevsiminin gözdesi kestaneye talep gösteriyor" dedi.

Kestane fiyatlarının aynı kalmasında bu yıl bol ürün olmasının etkili olduğu öğrenildi.