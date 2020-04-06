Pazarda tezgâhlar 3 saat içinde boşaldı

Bursa'da korona virüsü sebebiyle pazar tezgâhları 3 saat içinde boşladı. Pazara akın eden vatandaşlar kısa sürede tezgâhları boşalttı.

Osmangazi'ye bağlı Hürriyet Mahallesinde kurulan semt pazarı saat 11.00 ‘de açılmasına rağmen, tezgâhlar kısa sürede boşaldı. Üç saat içinde hemen hemen bütün sebze ve meyveler âdetâ kapışıldı.

Pazar esnafı Özgür Derin, “Normalde biz tezgâhlarımızı erken açarız ve pazar geç saatlere kadar sürer. Korona virüsü sebebiyle tezgâhlarımızı saat 11.00 gibi açtık, fakat 3 saat içinde kapattık. Mallar kısa sürede tükendi” dedi.

Pazara geç gelen vatandaşlar tezgâhları boş görünce evlerine geri döndü.