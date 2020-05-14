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Pazarda yoğunluk var sosyal mesafe hiçe sayıldı

Bursa’da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar semt pazarına giderek ihtiyaçlarını gidermek için alışveriş yapıyor.

Bursa'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar semt pazarına giderek ihtiyaçlarını gidermek için alışveriş yapıyor. Pazarda yoğunluk yaşanırken sosyal mesafenin ise hiçe sayıldığı görüldü.


Korona virüs salgını kapsamında Türkiye'de tedbirler devam ediyor. Bu kapsamda 6. kez sokağa çıkma kısıtlaması yaşanacak. 4 gün sürecek olan kısıtlama nedeniyle vatandaşlar semt pazarlarına yoğun ilgi gösteriyor. Pazarlara alışveriş yapmaya gelenler önce dezenfekte tünelinden geçtikten sonra içeriye alınıyor, maskesi olmayanları ise zabıta ekipleri tarafından maske veriliyor.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sıklıkla vurgu yaptığı maske takılması ve sosyal mesafe konusunun yanı sıra kalabalık ortamlardan fazla bulunmaması çağrısı dikkat çekmişti.


Üzüm yaprağı almak isteyen kadınların bir anda her şeyi unutarak alışveriş yapması dikkat çekerken, satıcının sosyal mesafe konusuna dikkat edilip edilmediği sorusuna verdiği cevap ise "pes" dedirtti.


Bayram öncesi satışına izin verilen giyim, züccaciye ve çiçek gibi ürünlere de talep olduğu öğrenildi.

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