Pazardan topladıkları atıklardan kompost yapmayı öğrendiler

Nilüfer Belediyesi'nin basit kompost üretim teknikleri programına katılan gönüllüler, organik atıklardan kompost elde etmeyi öğrendi.

Nilüfer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Nilüfer Kent Konseyi iş birliğiyle Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında çevrenin korunması, atıkların azaltılması ve geri dönüşümüne yönelik anlamlı bir faaliyete imza attı. Nilüfer Kent Konseyi gönüllülerinden oluşan grup, topladıkları pazar atıklarından, kompost yapmayı öğrendi. Önce Konak Kapalı Pazar Alanı'na giderek, lahana, pırasa, marul, karnabahar gibi çeşitli sebzelerin atıklarını kendi elleriyle toplayan gönüllüler, daha sonra topladıkları atıkları Nilüfer Belediyesi Kent Bostanları'nda yer alan “Kompost Evi”ne getirdi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Bülent Barış Aşık, burada yaptığı sunumda, evde basit kompost hazırlama teknikleri konusunda bilgiler verdi.

Kompost, kompostun faydaları, kullanım alanları ile çeşitleri, kompost aşamaları ve yöntemleri hakkında gönüllüleri bilgilendiren Aşık, evde kompostlaştırma çalışmalarını da paylaştı. Katılımcılar edindikleri bilgiler sayesinde, Nilüfer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün kendilerine verdiği bokashi kompost kovasında, evlerinde organik atıklardan kendi kompostlarını hazırlayabilecek.