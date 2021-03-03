Pazarlar yeniden eski günlerinde kurulacak

Pandemi dolayısıyla hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde Osmangazi ilçesindeki pazarlar hafta içinde kuruluyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün yaptığı açıklamanın ardından düşük riskli grupta yer alan Bursa'da hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Osmangazi Belediyesi, bu karar sonrası ilçedeki meyve ve sebze pazarları ile giysi pazarlarının yeniden hafta sonu kurulduğu eski günlerine getirdi.

Eskiye dönen düzen ile birlikte Emek, Reyhan, Soğanlı-Çirişhane, Yeşilova, Bağlarbaşı, Hamitler ve Soğanlı Kanalboyu sebze meyve pazarları ile Emek tekstil pazarı yeniden cumartesi günleri kurulacak.

Aynı şekilde kısıtlamayla birlikte hafta içi kurulmaya başlayan İvazpaşa, Yenibağlar, Demirtaş, Hamitler TOKİ, Ovaakça, Hürriyet, Ziraat, Koğukçınar, Dikkaldırım, Tahtakale Köyü Pazarı, Çarşamba Çiftçi Pazarı ile Hamitler Bostancı tekstil pazarı tekrar pazar günleri kurulacak.