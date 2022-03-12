Bursa'da kar yağışı sonrası buzlanma sebebiyle yollar buz pistine dönerken, arazi aracı kayarak karşı yönden gelen halk otobüsüne kafadan çarptı. Otobüste bulunan yolcular ölümden dönerken o anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı. Şehir merkezindeki ara yollarda çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım'da ekipler buzlu ve karlı yollara müdahale etmekte zorlandı.

Bursa'da dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde şiddetini arttırdı. Bursa'da ana yollar, caddeler ve sokaklar karla kaplanınca araç sürücüleri mahsur kaldı. Bazı araç sürücüleri de buzlanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybedip maddi hasarlı kazalara karıştı. O anlar güvenlik kameraları ya da vatandaşlar tarafından kayıt altını alındı.

Erikli'de kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan arazi aracı karşı yönden gelen halk otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Halk otobüsünden bulunan yolcular ölümden dönerken bu anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kargo kamyonları ise Minareliçavuş Mahallesi'nde kayan yolda birbirlerine çarptı. Diğer bir görüntüde ise tır sürücüsü karla kaplı yoldan çıkamayarak mahsur kaldı.

Öte yandan Demirci, Kaplıkaya, Hamitler ve Nilüfer'de buz tutan yollardaki sürücülerin zor anları ve kazalar kameralara yansıdı

Polis ve belediye yetkilileri, duyarsız sürücülerin kar lastiği ya da zincir olmadan trafiğe çıktığını; kazaların ya da yol kapanmalarının bu sebeple yaşandığına dikkat çektiler.