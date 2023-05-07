Pedallar doğal afetlere farkındalık için çevrildi

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Özlüce'de özel bir okulun 7 yıldır geleneksel olarak düzenlediği “Doğa İçin Pedal Çevir” adlı projesi bu sene doğal afetlere farkındalık için çevrildi. Çok sayıda bisiklet ve doğaseverin katıldığı, Özlüce'den başlayıp Uludağ Üniversitesi'ne son bulan etkinliğe Nilüfer Arama Kurtama Derneği, Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Belediyesi Kent Konseyi destek verirken Bursa Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de güvenliği sağladı.

Doğa İçin Pedal Çevir projesiyle öğrenciler, anaokulundan itibaren kurumlar arası işbirliğini ve bu proje sayesinde öğrencileri bisiklet kullanmaya teşvik ediyor.

Her yıl geleneksel hale getirdikleri bisiklet turuyla tüm öğrenciler ve bisiklet severler ile bir araya geldiklerini belirten Hüseyin Temur, ülkemizde yaşanan doğal afetlere karşı farkındalık oluşturmak için bisiklet turu düzenlediklerini söyledi. Deprem değil tedbirsizlik öldürür” diyerek doğal afetlere dikkat çektiklerini dile getiren Temur, doğal afetlere karşı her bireyin alması gereken önlemler ve sorumlukları olduğunu ve erken yaşlarda tüm bireylerin bu farkındalığı kazanması gerektiği ifadelerini kullandı.