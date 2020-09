Pedogojik açıdan doğru kitaplar nasıl seçilmeli

BKM Kitap Çocuk Kitapları Uzmanı Şeyda Dere'den ilköğretim dönemindeki çocuklar için kitap tavsiyelerde bulundu. 7-10 yaş için çocuklar için neler seçmesi gerektiğini belirten Dere, "Okuma kazandıkları bu dönemde, farklılıklar görülmesine karşı ilgi düzeylerinde belirgin bir artış olur. Çocuklara bu dönemde kitap seçerken her kategoriden çeşitlilik oluşturmaya dikkat etmek gerekir. Bu dönemde övgü dolu sözler söyleyerek kitaba ısındırmak gerekir. Kitap sevmeyen çocuk da yoktur. Doğru kitapla tanışmamış çocuk vardır" dedi.

Bu noktada 7-10 yaş grubu için seçilmiş tavsiyelerde bulunan Dere, şöyle sıraladı;

"Doğa ve Kirlilik - Çıtır Çıtır Felsefe, Ayı Olmayan Ayı - Frank Tashlin, Küçük Kara Balık - Samed Behrengi, 35 Kilo Tembel Teneke - Anna Gavalda, Misafir Yılan -Julia Donaldson, Alev Saçlı Çocuk - Christine Nöstlinger, Balino - Anıl Basılı, İyi Yürekli Dev Memo serisi - Arnold Lobel, Doğada Bir yıl - Tübitak."

10 - 14 yaş için de tavsiyelerde bulunan Dere, "Bu dönemin özellikleri bilmek kitap seçimlerini kolaylaştırır. Arkadaşlarına bağlılıkları artar. Yine bu yaş döneminde bireysel ilgi alanlarına göre kitap seçimleri yer alır. Kitap seçerken her kategoriden kitap seçmeye dikkat etmek gerekir. Sadece roman veya bilim değil. Biz yetişkinler de aldığımız her kitabı okumayız, kaynakça olarak bulundurduğumuz kitaplar olur. Çocuklardan da her kitabı bitirmesini bekleyemeyiz, bazen bazı kitapların zamanı vardır. Öncelikle öneri kitapları dikkate alırken ne kadar bireysel onu incelemeliyiz. Bu yüzden kitap seçimini çocuklarınızla yapmalısınız. Okul listelerini öncesinde mutlaka ebeveyn olarak inceleyip, çocuğunuza uygun olup olmadığına karar vermelisiniz. Kitap seçmek çok kişisel bir olaydır. Çocuklarda da böyle olmalıdır. Öneri listelerini oluştururken bu sebeple her kategoriden kitap koymaya dikkat ediyorum. Bu yaş grubu için tavsiye ettiğim kitapları listede görebilirsiniz" diye konuştu.