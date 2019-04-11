Peja'dan Nilüfer'e ziyaret

Nilüfer Belediyesi'nin Kosova'dan kardeş şehri Peja Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatmir Asllani ve beraberindeki heyet Nilüfer Belediyesi'ni ziyaret etti.

Kardeş okul projesi çerçevesinde Bursa'da temaslarda bulunan Kosova Peja Belediye Başkan Yardımcısı Fatmir Asllani ve beraberindeki heyet, kardeş şehir ilişkileri bulunan Nilüfer Belediyesi'ni ziyaret etti. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman'ın ağırladığı heyette, Peja İl Milli Eğitim Müdürü Besim Avdimetaj, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Aferdita Spahija, Shaban Spahija Okul Müdürü Arben Gjikolli, Asdreni Okul Müdürü Agime Lajqi, Xhemail Kada Okul Müdürü Kastriot Blakaj, Hil Mosi Okul Müdürü Riza Muja, Vaso Pashe Shkodrani Okul Müdürü Ardiana Gega, Pellumbat e Paqes Okul Müdürü Merita Halitaj ve Asdreni Okulu öğretmenlerinden Adelina Kabashi'in yanı sıra Peja şehrinin Bursa'daki kardeş okullarından müdürler yer aldı.

Eğitim alanında karşılıklı olarak projeler üretmek ve kültürel anlamda gelecek nesillerin birbirlerini daha iyi tanımaları için İpek şehri ve Bursa arasında kardeş okul projesi olduğunu söyleyen Peja Belediye Başkan Yardımcısı Fatmir Asllani, Nilüfer Belediyesi'ne de katkılarından dolayı teşekkür etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman da okullar arasında başlatılan kardeşlik ilişkisinin toplumların gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti. Bukle Erman, projeye katkı sağlayan okul müdürleri ve öğretmenlere de ayrıca teşekkür etti.