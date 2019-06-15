Pençe Harekatında yaralanan Uzman Çavuş Oğuz Altıntaş'a ziyaret

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda PKK'lı teröristlerce yapılan roketli saldırıda yaralanan komando uzman çavuş Oğuz Altıntaş, Baba ocağı olan Mustafakemalpaşa'daki evinde ziyaret edildi.

Pençe Harekatı'nda terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sırasında 6 Haziran tarihinde PKK'lı teröristlerce yapılan roket atarlı saldırıda sağ bacağı ve kalçasından yaralanan piyade komando uzman çavuş Oğuz Altıntaş'a Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Erkut Öndeş tarafından ziyaret gerçekleştirildi.

Kahraman askeri Mustafakemalpaşa'daki baba ocağında ziyaret eden Öndeş sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

PKK'lı hainlerce gerçekleştirilen saldırı sonucu yaralanıp tedavi altına alınan ve baba ocağında istirahat eden uzman çavuş Altıntaş'ın rutin sağlık kontrollerinin yapıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.