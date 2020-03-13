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Pencereden düşen 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesine 3.

Bursa'nın İnegöl ilçesine 3. kattaki evlerinin penceresinden düşen 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.


Alınan bilgilere göre, Mahmudiye Mahallesi Lider Sokak'ta evde oyun oynayan 2,5 yaşındaki Abdulselam M. çıktığı koltuğun üzerinden açık olan camdan aşağı bakarken 3 kattan aşağı düştü. Olayı fark eden komşular çocuğun yardımına koştu. Özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesine getirilen küçük Abdulselam, tüm müdahale rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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