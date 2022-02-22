'Perdenin Arkasındaki Karagöz' belgeseli izleyiciyle buluştu

Yapımını Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Karagöz ve Kukla Oyunları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (KARAKUM) üstlendiği 'Perdenin Arkasındaki Karagöz' belgeseli ilk gösterimini yaptı.

Bursa'nın kadim tarihi boyunca insanların severek izlediği Karagöz gölge oyunu bu kez bir belgesele konu oldu. Belgeselde perde arkasındaki “Hayâlî”ler konu edildi. Tasvir yapımından perde kurmaya kadar tek kişilik bir prodüksiyon olan hayalilerin oyun öncesi, sırası ve sonrasında neler yaptığı anlatıldı. Anadolu kültürünün bir simgesi, halkın sağduyusu olan Karagöz bu kez çocukların değil yetişkinlerin ilgi odağı oldu. KARAKUM tarafından çekilen belgeselin Yapımcılığını Dr. Öğr. Ü. İbrahim Öztahtalı, Yönetmenliğini ise Doç. Ali Sait Liman üstlendi.

Galaya BUÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Şahin de katıldı. Şahin, Karagöz'ün Bursa için her zaman en ön sırada durması gereken çok önemli bir kültürel değer olduğuna vurgu yaptı. KARAKUM Müdürü Dr. İbrahim Öztahtalı da UNESCO'nun 2009'da Somut Olmayan Dünya Mirası listesine aldığı Karaöz'ün sadece Bursa ve Türkiye'nin değil bütün dünyaya tanıtılması gereken bir dünya mirası olduğunu kaydetti. Öztahtalı, belgeselin dünyada bir benzerinin daha bulunmadığına işaret ederek; “Projemiz, kendi alanında yapılmış ilk ve tek belgesel olması sebebiyle bizim için oldukça kıymetli. Önümüzdeki süreçte belgeselin yapımcısı olarak filmi ulusal ve uluslararası belgesel film festivallerine götüreceğiz” diye konuştu.

Belgeselde yer alan Hayâlîler, UNIMA Bursa Şubesi Başkanı Şinasi Çelikkol, Ufuk Durmaz ve Nevzat Çiftçi de kısa birer konuşma yaparak Karagöz Gölge Oyununun perde arkasındaki hikâyesini ve inceliklerini anlattı. Filmin yönetmeni Doç. Ali Sait Liman, Karagözü bugüne kadar bakılmayan bir açıdan seyirciyle buluşturduklarını belirtti. Liman, “Biz de gelecek kuşaklara aktarılması gereken bu mirası kayıt altına alarak sosyal ve akademik sorumluluğumuza bir halka daha ekledik” açıklamasında bulundu.