Periferik sinir blokaj ile ameliyat ağrılarına son

Serkan Terkanlioğlu, periferik sinir blokajı ile neredeyse tüm ameliyatlardan sonra yaşanan ağrılara son verilebileceğini söyledi.

Hastaların ameliyatlardan sonraki en büyük korkusunun ağrı olduğunu ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Serkan Terkanlioğlu, “Ameliyatın başarısı kadar ameliyat sonrası ağrısız konforlu iyileşme dönemi de önemlidir. Bunun için çeşitli ağrı kesme yöntemleri uygulanır. Bunlar tek başına veya beraber kullanılarak uygulanabilir. Hastanemizde ‘periferik sinir blokajı' işlemi neredeyse tüm operasyonlarda başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Sinir blokajı demek ağrılı bölgenin sinirine veya sinirin etrafına verilen lokal anestezik ile ağrının geçici veya kalıcı olarak giderilmesi işlemidir. Bu işlemi başarılı ve güvenli yapabilmek için ultrason ve ultrason uyumlu özel iğneler kullanılır. Migren, omuz, kol, el, kalça, diz, bacak, ayak ameliyatlarında kullanıldığı gibi akciğer ameliyatlarında ve sezaryen gibi tüm batın ameliyatlarında güvenle uygulanmaktadır” diye konuştu.

Bu yöntemin bazı operasyonların anestezi işleminde de uygulanabildiğini belirten Dr. Serkan Terkanlioğlu, “Böylece hem ameliyatta hem ameliyat sonrasında ağrısız geçirdikleri için iyileşme süreçleri de hızlı olmaktadır. Örneğin diz protezi operasyonu sonrası yapılan periferik sinir blokajı sayesinde hastalar ameliyat günü ağrısız olduklarından yürüyebilmektedir. Başka bir örnek olarak sezaryenlerde genel anestezi veya hastaların uyanık olduğu spinal anestezi uygulandığında doğum sonrası uygulanan sinir blokajı sayesinde narkotik ağrı kesici ihtiyacı azalmaktadır. Barsak hareketleri yavaşlamadığı için gaz çıkışı erken dönemde olduğu için erken taburculuk işlemi gerçekleşebilmektedir” dedi.