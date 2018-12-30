Periler yılı galibiyetle tamamladı

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Yalova VİP Gençlik takımına konuk oldu. Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmadan Büyükşehir'in perileri 91-68'lik sonuçla galip ayrıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol takımı, TKBL 14. haftasında Yalova VİP Gençlik takımına konuk oldu. Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini yeşil-beyazlılar 22-19 önde tamamladı. İkinci periyotun başından Hande ve Fahriye'nin sayılarıyla farkı açan Bursa ekibi, sert savunmasıyla rakibine farkı azaltma şansı tanımazken, devreye 45-30 önde girdi. Maçın üçüncü çeyreğini de 63-51 önde geçen yeşil-beyazlılar maçın son periyotunda rahat bir oyun ortaya koydu ve maçı 91-68 kazanmayı bildi.

"Aisha Mohammed' den 18 sayı"

2018 yılının son maçını kazanmayı bilen yeşil-beyazlılar, aldığı sonuçla galibiyet sayısını 8 maça çıkardı. 22 puanla yükselme potasındaki yerini koruyan yeşil-beyazlılarda Hande Kuzu 24 sayı 7 ribaunt ile sahanın en skorer ismi oldu. Büyükşehir Belediyespor'a hafta içi katılan Nijerya'lı pivot Aisha Mohammed 18 sayı 10 ribaund ile galibiyete katkı koyarken, sergilediği performansla takdir topladı.

"Rakip, İstanbulgücü"

Bu sezon, öncelikli olarak play-off'larda yer almak isteyen Bursa Büyükşehir Belediyespor, ligin ilk yarısının son maçında İstanbulgücü'nü konuk edecek. 6 Ocak Pazar günü, TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 14:00'da başlayacak.