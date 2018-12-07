Personel masa tenisiyle stres attı

Osmangazi Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ‘Ferdi Masa Tenisi Turnuvası'nda şampiyonlar belli oldu.

Osmangazi Belediyesi'nin, personelin motivasyonunu arttırıp iletişim ve dostluk bağlarını güçlendirmek amacıyla düzenlediği ‘Ferdi Masa Tenisi Turnuvası' final maçlarıyla sona erdi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘turnuvaya belediyenin tüm birimlerinden toplam 35 personel katıldı. Dikkaldırım Spor Salonu'nda oynanan yarı final karşılaşmalarında bayanlarda Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden Hafize Elles ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nden Betül İskür rakiplerini yenerek finale yükseldi. Erkeklerde ise İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nden Kenan Aykut, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden Fatih Gonca, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nden Hayrettin Şenocak ve İşletme Müdürlüğü'nden Celalettin Altuntaş finalde mücadele etmeye hak kazandı.

Erkeklerde grup usulü gerçekleştirilen final karşılaşmaları sonunda İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nden Kenan Aykut rakiplerinin hepsini yenerek şampiyon oldu. Kadınlarda ise şampiyonluk kupasının sahibi, Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden Hafize Elles oldu. Final grubu maçlarının ardından düzenlenen ödül töreniyle dereceye giren personele ödülleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Beytullah Seferler tarafından verildi.