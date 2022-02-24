Personel ve öğrencilere 'kalite eğitimi'

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin (BUÜ), Kalite Birliği Derneği (KALBİR) ile gerçekleştirdiği protokol sayesinde akademik ve idari personelin yanı sıra öğrenciler de ücretsiz kalite eğitimleri alabilecek.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren kalite çalışmalarına öncelik veren BUÜ yönetimi, üniversitede görev yapan akademik ve idari personelin yanı sıra öğrencilerin de kendilerini geliştirmeleri için proje üretmeye devam ediyor. Bursa'nın önde gelen sivil toplum kuruluşları arasında yer alan KALBİR ile yapılan protokol çerçevesinde Üniversitede görev yapan personel ile öğrenciler için TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri, İç Tetkikçi ve Excel eğitimleri verilecek. Ücretsiz olarak verilecek eğitimler 40 saat yüz yüze, 40 saat online olmak üzere toplam 80 saat sürecek. Eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlere uluslararası geçerliliği bulunan sertifika verilecek. İşbirliği protokolü BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve KALBİR Onursal Başkanı Prof. Dr. Erkan Işığıçok arasında imzalandı.

Eğitimin yanı sıra öğrencilerin gelişimi ve toplumsal katkıyı da gözetmeleri gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Bursa Uludağ Üniversitesi olarak asli görevlerimizin yanında öğrencilerimizi hayata daha hazır bir şekilde mezun etmek için çaba gösteriyoruz. Personelimizin ve öğrencilerimizin de bu gelişim sürecine uyumluluk göstermesi gerekiyor. Bugün imzalayacağımız protokol sayesinde hem personelimiz hem de öğrencilerimiz kendilerine katkı sağlayacak önemli eğitimlere ulaşma fırsatı yakalamış olacaklar. İşbirliği için Kalite Birliği Derneği yöneticilerine ve eğitimcilere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

KALBİR Onursal Başkanı ve BUÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Işığıçok da, bugüne kadar 12 farklı eğitim dönemi düzenlediklerini ve bu eğitimlerden toplam bin 216 kursiyerin yararlandığını açıkladı. Bursa Uludağ Üniversitesi'nin de kalite eğitimleri konusunda büyük bir özveri ile çalıştığını söyleyen Prof. Dr. Erkan Işığıçok, yürütülecek işbirliği sayesinde çok sayıda personel ve öğrencinin kişisel gelişimlerine katkı sağlayacağının altını çizdi.