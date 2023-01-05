Personelin yemek yardımına yüzde 83'lük iyileştirme

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştiraklerde görevli personelin günlük net 30 lira olan yemek yardımı, yüzde 83'lük bir iyileştirme ile net 55 liraya yükseltildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 8 iştirakte görev yapan yaklaşık 9 bin 700 personele, halen yürürlükte olan toplu iş sözleşmeleri gereğince günlük net 30 TL yemek yardımı uygulanıyordu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın talimatıyla, sözleşmede olmamasına rağmen yemek yardımı ücretlerinde iyileştirmeye gidildi. Buna göre, bu aydan geçerli olmak üzere yüzde 83'lük bir artışla günlük yemek yardımı net 55 liraya yükseltildi.

Şirket işçisi olarak görev yapan personele fiili çalışma gün sayısı üzerinden hesaplanan yemek yardımı, bu düzenleme ile aylık net bin 210 liraya yükselmiş oldu.