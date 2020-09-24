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Peruk dahil her şeyi çalan hırsızlar yakayı ele verdi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 8 ayrı yerden hırsızlık yapan 3 zanlı kıskıvrak yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 8 ayrı yerden hırsızlık yapan 3 zanlı kıskıvrak yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, son zamanlarda artan hırsızlık olayların ardından emniyet ekipleri harekete geçti. Polis, 8 ayrı yerden motosiklet, otomobil ve çeşitli eşyalar çalan zanlıların peşine düştü. Güvenlik kamerası görüntüleri ve diğer delilleri inceleyen asayiş ekipleri, hırsızların kimliklerini belirledi. Şahısların adresini tespit eden ekipler, D.K, S.S.V. ve A.M.B. isimli şahısları gözaltına aldı. Yakalanan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda çalıntı motosikletler ve hırsızlık yaptıkları iş yerlerinden alınan eşyalar ele geçirildi. Çalıntı eşyaların içerisinde perukların da olması dikkati çekti. Biri kadın 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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