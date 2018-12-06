Petunya Parkı vatandaşların ilgi odağı

Bursa'nın yeşilini Nilüfer'de yeniden canlandırmak isteyen Nilüfer Belediyesi, kente, bu kapsamda bir yandan park ve yeşil alanlar kazandırırken, diğer bir yandan da mevcut parkları revize ederek daha donanımlı ve çekici hale getiriyor. Beşevler Mahallesi sakinlerinin vazgeçilmez adreslerinden biri olan Petunya Parkı ve koşu yolu da, revize edilerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

4 bin 400 metrekare toplam alana sahip Petunya Parkı ve koşu yolu, Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonrası daha güzel ve modern bir görünüme kavuştu. Bin 770 metrekare yeşil alana sahip parkta, çim ekimi ve peyzaj çalışmaları yapılırken, park alanı içinde yapılan sert zemin uygulaması da alana renk kattı. Çocuk oyun grupları ve açık alan spor aletlerinin yenilenerek daha donanımlı hale getirilen Petunya Parkı ve koşu yolu, çocukların ve yetişkinlerin keyifli zaman geçirdiği alanlardan biri oldu.

Petunya Parkı ve koşu yolunda kimi vatandaşlar spor yapma fırsatı bulurken, kimileri de dingin bir ortama da sahip parkta stres atıyor, çocuklarıyla iyi zaman geçiriyor.