Peygamber sevgisi Bursa'da anlatıldı

Bursa'da Kestel Belediyesi tarafından düzenlenen "Peygamber Efendimiz ve Aile" konulu konferansta konuşan Doç. Dr. Mustafa Karataş, Peygamberimizin güzel ahlakını anlatırken, hayatının da örnek alınması gerektiğini söyledi.

Kestel Belediyesi ve Kestel İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i-Nebi Haftası sebebiyle Kestel Belediyesi tarafından yeni yapılan Kültür Merkezinde düzenlenen konferansa Doç. Dr. Mustafa Karataş konuşmacı olarak katıldı. Çok amaçlı salondaki konferansa Kestel İlçe Başkanı Önder Tanır'da katılırken vatandaşlar ise yoğun ilgi gösterdi.

Peygamber Efendimiz'in doğumdan önce ve doğumdan sonraki hayatı hakkında bilgi veren Doç. Dr. Karataş, Peygamber'in nurunun tüm insanlardan önce yaratıldığını hatırlattı. Hazreti Muhammed'in gelmiş ve gelecek tüm insanlardan üstün bir ahlaka sahip olduğunu söyleyen Karataş, hayatının her saniyesinin örnek alınması gerektiğini belirtti. Hazreti Muhammed'in hayatından ve güzel ahlakından herkesin alacağı dersler olduğunu ifade eden Karataş, “Peygamberimiz'in yaşamından en ufak kesitini bile kendine örnek alanlar rahat etmiş, ona hayran kalmıştır. Peygamberimiz çevresindeki tüm müminlere güler yüzle bakardı. Hiç kimseye sert konuştuğu, sert baktığı görülmemiştir. Kalp kırmazdı, kimseyi incitmezdi. Çocuklara olan yaklaşımı da aynı şekildeydi. Onlara sert konuşmaz, tatlı sözlerle yaklaşırdı. Peygamber Efendimiz, çocukların eğitimine de önem verirdi. Kendi çocuklarını ve torunları güzel ahlakıyla yetiştirdi. Günümüzde ise çocukların artık büyüklerine saygı göstermede eksik kaldığını görüyoruz. Anne ve babaların, çocuklarını Peygamber Efendimizin yaşamını ve ahlakını örnek alarak yetiştirmemesinden, karşılarına alıp bunları anlatmamasından kaynaklandığını söyleyebiliriz” diye konuştu.