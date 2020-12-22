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PFDK, Bursaspor Kulübü'ne ihtar cezası verdi

Bursaspor’un Ziraat Türkiye Kupası’nda Göztepe’yi 5-4 mağlup etmesinin ardından futbolcuların saha içinde fotoğraf çektirmesine PFDK’dan ihtar cezası geldi.

Bursaspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'yi 5-4 mağlup etmesinin ardından futbolcuların saha içinde fotoğraf çektirmesine PFDK'dan ihtar cezası geldi.


Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'yi deplasmanda 5-4 mağlup eden Bursaspor'a, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ihtar cezası verdi. TFF'den yapılan açıklama şu şekilde: “Bursaspor Kulübünün, 15.12.2020 tarihinde oynanan Göztepe A.Ş.-Bursaspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, mensuplarının müsabaka sonrası saha içerisinde toplu olarak fotoğraf çektirmelerinden dolayı talimatlara aykırılık sebebiyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”

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