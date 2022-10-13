PFDK, Bursaspor'a 14 bin TL para cezası verdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Bursaspor'a Tarsus İdman Yurdu maçında taraftarların neden olduğu saha olayları sebebiyle 14 bin TL para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde: “Bursaspor Kulübü'nün, 09.10.2022 tarihinde oynanan Bursaspor-Tarsus İdman Yurdu TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”