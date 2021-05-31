Phantom II uçağı GUHEM'de

Birçok askerî operasyonda başarılara imza atan RF-4 E Phantom II uçağı, Türkiye'nin ilk uzay temalı eğitim merkezi Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde teşhir edilecek. 20 metre uzunluğunda 15 ton ağırlığındaki keşif ve bombardıman uçağı önümüzdeki günlerde GUHEM'de ziyaretçilerini ağırlayacak.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) öncülüğünde, Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK destekleriyle hayata geçirilen GUHEM'in artık yeni bir misafiri var. 1993 yılından 2007 yılına kadar Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde birçok operasyonda görev alan GAF RF-4 E Phantom II keşif ve bombardıman uçağı GUHEM'deki yerini aldı. Eskişehir'den getirilen uçağın montajı 1. Hava Bakım Fabrikalar Müdürlüğü personeli tarafından 8 günde tamamlandı. Özel ekip kontrolünde GUHEM'e yerleştirilen savaş uçağı merkezin kapılarını açmasıyla birlikte misafirlerini ağırlayacak.

GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, GUHEM'in ana hedefinin çocuklarda ve gençlerde uzay ve havacılık alanında farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. BTSO'nun Gökmen Projesi kapsamında hayata geçen merkezde 154 adet düzeneğin olduğunu ifade eden Mirahmetoğlu, “69-7489“ kuyruk numaralı keşif bombardıman uçağı hakkında da bilgiler paylaştı. GAF RF-4 E Phantom II'nin 1969 yılında üretildiğini ifade eden Mirahmetoğlu, “Uçağımız 1993 yılında ordumuza katıldı. Uzun bir süre başarıyla hizmet verdi. 2006 yılı sonuna kadar da bu hizmetine devam eden uçağımız sonrasında emekli edildi. Şu ânda anı uçağımızı merkezimizdeki yeni yerine yerleştirdik” dedi.

Eskişehir'den gelen uzman ekip tarafından bir haftalık çalışma sonrasında montajı tamamlanan uçağın devasa yapısıyla dikkat çekeceğini kaydeden Mirahmetoğlu, “Uzun bir süre ordumuza hizmet veren uçağımız artık çocuklarımıza ve gençlerimize havacılığı sevdirmek için önemli bir araç olacak. Uçağımız devasa yapısıyla herkesi artık GUHEM'den selamlayacak. Oldukça güzel bir görüntüsü var. İki kişilik bir uçak. Daha çok keşif ve bombardıman amaçlı kullanılmış. Pek çok savaş ve operasyonda kullanıldı. Şu anda da Bursa'da konuklarını bekliyor” diye konuştu.