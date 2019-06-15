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Piknik yaparken üzerine yıldırım düştü

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Deydinler Mahallesi’nde meydana gelen olayda ailesiyle piknik yapan talihsiz kadın, üzerine yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Deydinler Mahallesi'nde meydana gelen olayda ailesiyle piknik yapan talihsiz kadın, üzerine yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı.


Olay, Deydinler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte piknik yaparken aniden yağmur bastırdı. Bu sırada 30 yaşındaki Utku U., yağmurdan korunmak için ağacın altına sığındı. Talihsiz kadının üzerine bu sırada yıldırım düştü. Ağır yaralanan talihsiz kadın İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından durumu ağır olan Utku U. Bursa'da bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.


Jandarma olayla alakalı inceleme başlattı.

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