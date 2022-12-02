İhlas Haber Ajansı

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Pilotun cenazesi ailesine teslim edildi

Bursa’da hava muhalefeti nedeniyle Doğalgaz Çevrim Santrali bahçesine düşen uçakta hayatını kaybeden pilot Hakan Köksal’ın ve yolcu Burcu Sağlam’ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Bursa'da hava muhalefeti nedeniyle Doğalgaz Çevrim Santrali bahçesine düşen uçakta hayatını kaybeden pilot Hakan Köksal'ın ve yolcu Burcu Sağlam'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.


Bursa'da hava muhalefeti sebebiyle Ovaakça Doğalgaz Çevrim Santrali bahçesine düşen tek motorlu uçakta hayatını kaybeden pilot Hakan Köksal ve Burcu Sağlam'ın Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.


Köksal'ın cenazesinin, ikindi namazını müteakip Çalı Çamlık Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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