Pınar Kömürcüoğlu'ndan yeni single çalışması Can-ı “Aşk”

Pınar Kömürcüoğlu, içerisinde iddialı 3 parçasının olduğu yeni single'ını açıkladı. İçerisinde Burçin Birben'in "Seviyorum" adlı parçasını Aranjör Konur Samanoğlu'nun aranjesiyle dinleyicilerine sunuyor. Single'daki tüm parçalara klip çekeceğinden bahseden şarkıcı Kömürcüoğlu, "İlk klibimiz “Seviyorum” parçamıza çekilecek. Kliplerimiz için BNB Media Prodüksiyon ile anlaşma sağladık. Yönetmenliğimizi ise bir çok filme imza atmış ve en son vizyondan yeni kalkan “Sandık” filminin yapımcılığını ve yönetmenliğini yapan H. Mücahit Pehlivan ve bir çok TV Ppogramının altında imzası bulunan Güngör Okyay ile birlikte çekeceğiz. Klip tamamen sürpriz olacak çünkü yeni çekim metotları ile çekimler gerçekleştirilecek" dedi.

Gelecek projelerinden de bahseden genç şarkıcı, "Bir caz albüm projem var paylaşmak istediğim. Kasım ayından sonra albüm hazırlıklarına da zaman ayırmak istiyorum. Bu yıl içinse 1 Haziran'da konserlere başlıyoruz. Eylül ortalarına kadar gözüken bir takvimimiz var. Kulüpler, festivaller, belediye konserleri, özel geceler ve otel eğlencelerini kapsayan farklı sahnelerle keyifli, eğlenceli bir yaz geçireceğiz umarım" diye konuştu.