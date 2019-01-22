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Pistte Osmangazi imzası

Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı, Türkiye U16 Salon Atletizm Şampiyonası’nda 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyanın sahibi oldu.

Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı, Türkiye U16 Salon Atletizm Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyanın sahibi oldu.


Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, Bursa'nın haricinde çeşitli kulüplerden toplam 843 atlet katıldı. Pistte fırtına estiren Osmangazi Belediyespor'un başarılı atletleri elde ettikleri derecelerle göz doldurdu. Uzun atlama kategorisinde yarışan Osmangazili Emre Karataş ile 60 metre engel kategorisinde mücadele eden Ayetullah Demir birinci oldu. Bunun yanı sıra Ebubekir Erdoğan üç adım atlama kategorisinde ikincilik, Ayetullah Demir ise 60 metre sprint kategorisinde üçüncülük kürsüsüne çıktı. Alt yapının meyvelerini almaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sporcu ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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