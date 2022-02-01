Piyanonun yıldızları Bursa'da sahne aldı

Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl ikincisini düzenlediği Uluslararası Bursa Piyano Festivali, Gülsin Onay'ın final konseriyle sona erdi.

Geçen sene pandemi sebebiyle yapılamayan Bursa Uluslararası Piyano Festivali 3 gün sürdü. Festival, ünlü sanatçı Gülsin Onay'ın final konseriyle sona erdi. Merinos AKKM'de Rus piyanist Elena Çekiç'in açılış konseri başlayan festivalde, Türkiye, Gürcistan, Ukrayna, Hollanda, İsvec, Almanya, Avusturya, Fransa, Amerika ve Rusya'nın yanı sıra 16 şehir merkezi ile 2 ilçeden 256 piyanist sahne aldı. Bu sene ikincisi yapılan festivalin final gününde Valerian Shuikashvili, İlyun Bürkev, Can Saraç, Lev Davydov, Christian Sanders, Sebastian İivonen ve Tamara Poddubnaya sahne alırken, final konserini ünlü sanatçı Gülsin Onay verdi. 2500'ü aşkın seyircinin katıldığı festivalin kapanış töreninde, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız tarafından sanatçılara plaket ve çiçek takdim edildi. Festivalde yer alan Gülsin Onay ve Tamara Poddubnaya, bir sonraki organizasyonda Orkestra Şube Müdürlüğü ile ortak konser vermek istediklerini söyledi.