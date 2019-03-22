PKK sempatizanları adliyeye sırıtarak girdi

PKK sempatizanlarının adliyeye girerken rahat tavırları ve gülmesi dikkatlerden kaçmadı.

Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmalarında sosyal medya hesaplarından örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen şahıslara operasyon düzenlendi. Bursa merkezi ile İnegöl, Gemlik, Gürsu ve Kestel ilçelerinde yapılan operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şahısların emniyetteki sorgulamaları tamamlandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından adliyeye getirildi. Adliyeye girerken karşılarında gazetecileri gören PKK sempatizanları içeriye sırıtarak girdi. Şüphelilerin savcılık sorguları devam ediyor.