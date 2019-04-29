İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Plajlar yaza hazırlanıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 115 kilometre deniz sahili ve 180 kilometrelik göl sahili yaza hazırlanıyor.

Kış ayları boyunca plajları kaplayan yabancı otlar temizlenirken, kum takviyesi de yapılıyor.


Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü kıyı ve plaj temizlik ekipleri, özellikle halk plajlarında kış aylarında oluşan kötü görüntüleri ortadan kaldırmaya başladı. Hava şartlarının etkisiyle sahilde kum eksilmesine bağlı bozulmalar da ekipler tarafından tesviye ediliyor. Her yıl olduğu gibi Mudanya ve Gemlik halk plajlarına kum nakli başladı. Kumla plajından başlayan kum nakli Mudanya plajlarında da devam ediyor. Plaj düzenlemelerinin yanındaki sahildeki soyunma ve duş kabinlerinin bakım ve onarımı da kısa zamanda yapılacak. Yapılan çalışmalarla sahillerin ramazan bayramına hazır hale getirilmesi planlanıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.