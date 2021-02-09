İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Plastik enjeksiyon kalıbı fabrikasında yangın

Bursa’nın Kestel ilçesinde plastik enjeksiyon için kalıp üretimi yapan fabrikada yangın çıktı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde plastik enjeksiyon için kalıp üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Polisin dikkati, yangının büyümesini önledi.


Edinilen bilgiye göre, Kale Mahallesi Balıkçı Ali Caddesi üzerinde plastik enjeksiyon kalıp fabrikasında elektrik kablolarının rüzgarda şase yapması sebebiyle yangın çıktı. O sırada devriye gezen polis ekipleri yangını fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışma sonucu yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü. Fabrikada maddi hasarın meydana geldiği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.